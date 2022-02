Bonus idrico, cos’è, a chi spetta e come richiederlo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ridurre l’utilizzo della plastica stimolando il cittadino a installare sistemi di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua domestica che gli permettano di sdoganarsi dalla dipendenza dai contenitori di plastica in vista di Agenda 2030. E’ questo uno dei motivi chiave che ha spinto il Governo a prorogare il cosiddetto Bonus acqua potabile – o Bonus idrico - anche per 2023. Il Bonus, sotto forma di credito d’imposta del 50%, permette di scalare dalle tasse le spese sostenute per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento dell’acqua potabile oppure per l’addizione di anidride carbonica ai rubinetti di casa. Visto l’avvicinarsi rapido dell’appuntamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile l’Italia non può perdere tempo e la sfida all’utilizzo dei contenitori di ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ridurre l’utilizzo della plastica stimolando il cittadino a installare sistemi di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua domestica che gli permettano di sdoganarsi dalla dipendenza dai contenitori di plastica in vista di Agenda 2030. E’ questo uno dei motivi chiave che ha spinto il Governo a prorogare il cosiddettoacqua potabile – o- anche per 2023. Il, sotto forma di credito d’imposta del 50%, permette di scalare dalle tasse le spese sostenute per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento dell’acqua potabile oppure per l’addizione di anidride carbonica ai rubinetti di casa. Visto l’avvicinarsi rapido dell’appuntamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile l’Italia non può perdere tempo e la sfida all’utilizzo dei contenitori di ...

DianflexC : Che fine ha fatto il Bonus Idrico di quest'anno? Facciamo due chiarimenti a riguardo ?? - PolicyMaker_mag : Il bonus sociale luce, gas e idrico è una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per le forniture dai nuclei fam… - 2didenari : #BonusIdrico: continua con regolarità la procedura per chiedere il rimborso per gli interventi di efficientamento d… - quotidianodirg : #Attualità #achitocca Bonus idrico e bonus sociale Tari a Ragusa: a chi tocca e come averlo - Riparte_Italia : [I dati] 7 mila richieste per il Bonus idrico in 5 ore -