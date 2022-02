Avevano appena 5 anni, quando la famosa zia è morta a Parigi. (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il royal look 2022 guarda le foto Eliza e Amelia Spencer, 28 anni, sono le nipoti di Lady D, figlie del fratello Charles e della modella Victoria Aitken. Sono gemelle e sorella della più famosa Kitty Spencer, volto globale Dolce & Gabbana. Nel gennaio scorso sono state incoronate cover girl di Tatler, la rivista dell’aristocrazia britannica. Le due, legatissime, sono volate a New York per assistere alla fashion week. Ma sono state viste, tra uno show e l’altro, intente in un’appassionata sessione di shopping nello store Michael Kors Collection (sono state invitate ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il royal look 2022 guarda le foto Eliza e Amelia Spencer, 28, sono le nipoti di Lady D, figlie del fratello Charles e della modella Victoria Aitken. Sono gemelle e sorella della piùKitty Spencer, volto globale Dolce & Gabbana. Nel gennaio scorso sono state incoronate cover girl di Tatler, la rivista dell’aristocrazia britca. Le due, legatissime, sono volate a New York per assistere alla fashion week. Ma sono state viste, tra uno show e l’altro, intente in un’appassionata sessione di shopping nello store Michael Kors Collection (sono state invitate ...

