Atletico, arriva un giovane esterno portoghese svincolato (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'Atlético Madrid ha ingaggiato Gabriel Carvalho, esterno portoghese di 18 anni che, dopo aver rescisso il contratto con il Porto,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'Atlético Madrid ha ingaggiato Gabriel Carvalho,di 18 anni che, dopo aver rescisso il contratto con il Porto,...

Advertising

sportli26181512 : Atletico, arriva un giovane esterno portoghese svincolato: L'Atlético Madrid ha ingaggiato Gabriel Carvalho, estern… - geppetto23 : RT @la_rossonera: ??#Excl: L’indiscrezione arriva dal portale @ForzaMilanTweet che va in continuità con una notizia riportata da noi @serie… - Angelredblack1 : RT @la_rossonera: ??#Excl: L’indiscrezione arriva dal portale @ForzaMilanTweet che va in continuità con una notizia riportata da noi @serie… - Vergara1899 : RT @la_rossonera: ??#Excl: L’indiscrezione arriva dal portale @ForzaMilanTweet che va in continuità con una notizia riportata da noi @serie… - la_rossonera : ??#Excl: L’indiscrezione arriva dal portale @ForzaMilanTweet che va in continuità con una notizia riportata da noi… -