Stranger Things 4: Netflix annuncia la data di uscita, la quinta stagione sarà l'ultima (Di giovedì 17 febbraio 2022) Netflix ha annunciato che la quarta stagione di Stranger Things uscirà sulla piattaforma streaming divisa in due parti, svelandone la data di uscita, e ha confermato che la quinta stagione sarà l'atto conclusivo della serie Netflix ha annunciato l'uscita dell'attesissima quarta stagione di Stranger Things, che sarà rilasciata in due parti in uscita nel 2022: il volume 1 debutterà il 27 maggio, mentre il volume 2 il 1° luglio. Inoltre, Netflix ha confermato che ci sarà una quinta stagione e che questa ...

