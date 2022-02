Serie A, sarà Fourneau l’arbitro di Inter-Sassuolo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ecco l’arbitro di Inter-Sassuolo, match della ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022 In vista della settima giornata del girone di ritorno della Serie A 21/22 in programma tra venerdì e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Sassuolo, in programma per domenica 20 febbraio con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Francesco Fourneau. Il fischietto della sezione di Roma 1 sarà assistito da Mondin e De Meo; il quarto uomo sarà Camplone. Al VAR Valeri e Longo all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Eccodi, match della ventiseiesima giornata dellaA 2021/2022 In vista della settima giornata del girone di ritorno dellaA 21/22 in programma tra venerdì e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 20 febbraio con calcio d’inizio alle ore 18:00,diretta dalFrancesco. Il fischietto della sezione di Roma 1assistito da Mondin e De Meo; il quarto uomoCamplone. Al VAR Valeri e Longo all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

