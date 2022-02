San Basilio, Lamorgese: prosegue azione contrasto organizzazioni criminali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – “prosegue con determinazione l’azione di contrasto alle organizzazioni criminali attive a Roma e in provincia”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando l’importanza dello sgombero, questa mattina a San Basilio, di due appartamenti dell’Ater occupati illegalmente da esponenti di sodalizi locali. “Si tratta una operazione coordinata dal prefetto di Roma che conferma ancora una volta l’impegno di tutte le istituzioni sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispristino della legalità.” “Lo sforzo è massimo da parte di magistratura, prefettura, comune di Roma Capitale e forze di polizia per contrastare chi intende assumere il controllo di intere zone cittadine, realizzando i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – “con determinl’dialleattive a Roma e in provincia”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana, sottolineando l’importanza dello sgombero, questa mattina a San, di due appartamenti dell’Ater occupati illegalmente da esponenti di sodalizi locali. “Si tratta una opercoordinata dal prefetto di Roma che conferma ancora una volta l’impegno di tutte le istituzioni sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispristino della legalità.” “Lo sforzo è massimo da parte di magistratura, prefettura, comune di Roma Capitale e forze di polizia per contrastare chi intende assumere il controllo di intere zone cittadine, realizzando i ...

Advertising

CasilinaNews : Terminate le operazioni di sgombero degli alloggi #Ater occupati abusivamente nel quartiere di #SanBasilio… - ValentinaGrippo : RT @CalendaSindaco: Trasformiamo un fatto di cronaca in opportunità: le case sgomberate a San Basilio possono essere trasformate in centri… - FlaviaDegreg : Ci sono realtà straordinarie a San Basilio che lottano spesso con mezzi propri per dare un supporto alle donne vitt… - CalendaSindaco : Trasformiamo un fatto di cronaca in opportunità: le case sgomberate a San Basilio possono essere trasformate in cen… - jackfollasb : RT @romatoday: #SanBasilio, la proposta di Azione: 'Le case sgomberate diventino centri antiviolenza' -