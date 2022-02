Pierpaolo Spollon | chi è la misteriosa fidanzata Angela

(Di giovedì 17 febbraio 2022)è ben noto al pubblico di Rai 1, essendo uno dei protagonisti della serie televisiva “Doc- Nelle tue mani”, accanto a Luca Argentero. L’attore interpreta Riccardo Bonvegna, uno specializzando al primo anno di medicina interna. Prima di Doc, l’attore ha fatto il suo esordio nel 2009 con “Nel nome del Male”, una miniserie televisiva. Lo abbiamo poi visto in altre fiction di grande successo come La Porta Rossa”, “L’Allieva” e “Che Dio ci Aiuti”. Partiamo col dire che non si sa moltissimo della vita privata dell’attore, che ama mantenere il riserbo sulla sua sfera personale. Ad ogni modo, sappiamo che nel passato dell’uomo c’è una ragazza, di nome, che ha conosciuto al Liceo e con cui ha avuto una relazione molto importante. Ora, però, non è chiaro se i due stiano ancora insieme, o se la storia abbia avuto ...

Chi è la fidanzata di? Secondo alcune voci il giovane attore, molto apprezzato in Doc - Nelle tue mani e Blanca, potrebbe aver trovato l'amore. Di chi si tratta? Chi è la fidanzata di? ...Vita privata, fidanzata e Instagram diè estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e, al momento, non è noto se il giovane uomo sia impegnato ...E' uno dei personaggi più amati nel mondo della televisione: Pierpaolo Spollon oggi - giovedì 17 febbraio - sarà ospite di ...Chi è Pierpaolo Spollon, l’attore italiano divenuto noto al pubblico per aver recitato in fiction come L’allieva e Doc – Nelle tue mani.