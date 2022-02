Nesta non ha dubbi sulla Nazionale: “Non possiamo permettercelo!” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alessandro Nesta, ex pilastro difensivo di Lazio, Milan e della Nazionale italiana campione del mondo 2006, ha ricevuto un riconoscimento alla carriera importantissimo: è entrato a far parte della Hall of Fame della FIGC. Dopo aver ritirato il premio, l’ex calciatore si è fermato a rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Da sottolineare un passaggio sugli azzurri del tecnico Roberto Mancini. Alessandro-Nesta-Milan Queste le sue parole: “Naturalmente ho seguito tutte le partite dell’Italia facendo un gran tifo e a Londra per la finale ho voluto portare i miei figli. Mancini ha avuto il coraggio di mettere insieme tanti giocatori di qualità, tecnici, anche se piccoli fisicamente. E ha avuto ragione. Per gli spareggi sono da una parte ottimista e dall’altra preoccupato. Non possiamo permetterci di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alessandro, ex pilastro difensivo di Lazio, Milan e dellaitaliana campione del mondo 2006, ha ricevuto un riconoscimento alla carriera importantissimo: è entrato a far parte della Hall of Fame della FIGC. Dopo aver ritirato il premio, l’ex calciatore si è fermato a rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Da sottolineare un passaggio sugli azzurri del tecnico Roberto Mancini. Alessandro--Milan Queste le sue parole: “Naturalmente ho seguito tutte le partite dell’Italia facendo un gran tifo e a Londra per la finale ho voluto portare i miei figli. Mancini ha avuto il coraggio di mettere insieme tanti giocatori di qualità, tecnici, anche se piccoli fisicamente. E ha avuto ragione. Per gli spareggi sono da una parte ottimista e dall’altra preoccupato. Nonpermetterci di ...

