Una pandemia in un mondo senza adulti che implode in se stesso, tra misteriose minacce, incubi, visioni e bestie affamate di sangue. Vi ricorda qualcosa? E' una storia di provincia che ha molte risonanze con le nostre vite attuali, , il nuovo romanzo di Marco Peano edito da Bompiani. L'autore, classe 1979, nella vita è anche editor, uno che conosce a menadito il mestiere e che la letteratura la respira, oltre che possederla. Con infatti crea un Frankenstein composto da più elementi, che contiene al suo interno un mix di echi lovecraftiani e influenze pop alla "Stranger Things", ai quali vengono aggiunti gli straniamenti ammanitiani di Anna, una serie di riferimenti al Golding del Signore delle mosche e la psicologia complessa dei Peanuts. Siamo nel 1996 a Lanzo torinese, un piccolo paese tra le valli, dove il tempo sembra essersi fermato; da qui seguiamo le vicende di Sonia, una ...

