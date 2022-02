Maggioranza in tilt, il governo vacilla e Draghi va a “piangere” da Mattarella: “Così non va…” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ore di tensione nel governo, dopo gli incidenti parlamentari sul Milleproroghe e le liti in Cdm su bollette, Green pass e balneari. Una giornata lunga, lunghissima, quella del premier. Ecco la cronostoria. Draghi rientra da Bruxelles prima del previsto, la convocazione per la cabina di regia arriva tardi, appena un’ora prima dell’appuntamento. I capidelegazione arrivano a Palazzo Chigi alla spicciolata, convinti che sul tavolo ci sia la discussione sul decreto energia contro i rincari delle bollette, atteso in un Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi nella giornata di domani. Mario Draghi, prima di incontrarli, sale al Quirinale per vedere Sergio Mattarella, al quale chiede rassicurazioni… Ma tutti i capofila dei partiti di Maggioranza credono che, con l’escalation della crisi ucraina, stia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ore di tensione nel, dopo gli incidenti parlamentari sul Milleproroghe e le liti in Cdm su bollette, Green pass e balneari. Una giornata lunga, lunghissima, quella del premier. Ecco la cronostoria.rientra da Bruxelles prima del previsto, la convocazione per la cabina di regia arriva tardi, appena un’ora prima dell’appuntamento. I capidelegazione arrivano a Palazzo Chigi alla spicciolata, convinti che sul tavolo ci sia la discussione sul decreto energia contro i rincari delle bollette, atteso in un Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi nella giornata di domani. Mario, prima di incontrarli, sale al Quirinale per vedere Sergio, al quale chiede rassicurazioni… Ma tutti i capofila dei partiti dicredono che, con l’escalation della crisi ucraina, stia ...

