LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vince David Gaudu davanti a Samuele Battistella (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento a domani con la terza frazione. 18.58 Gaudu con il successo odierno passa ovviamente in vetta alla classifica generale. 18.58 Terza posizione per Ethan Hayter (INEOS Grenadiers). 18.58 In casa Italia più che positiva la seconda piazza di Battistella, ex campione del mondo under 23 dell’Astana, che dimostra un eccellente stato di forma. 18.57 La caduta ha condizionato l’arrivo, visto che i due corridori che sono finiti a terra erano davanti e pronti a giocarsi il successo. 18.56 Sfrutta la situazione David Gaudu che vince a braccia alzate davanti al nostro Samuele Battistella. 18.55 Bruttissima caduta: si stavano giocando ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito, appuntamento a domani con la terza frazione. 18.58con il successo odierno passa ovviamente in vetta alla classifica generale. 18.58 Terza posizione per Ethan Hayter (INEOS Grenadiers). 18.58 In casa Italia più che positiva la seconda piazza di, ex campione del mondo under 23 dell’Astana, che dimostra un eccellente stato di forma. 18.57 La caduta ha condizionato l’arrivo, visto che i due corridori che sono finiti a terra eranoe pronti a giocarsi il successo. 18.56 Sfrutta la situazionechea braccia alzateal nostro. 18.55 Bruttissima caduta: si stavano giocando ...

