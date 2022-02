Lega Scolastica Esports: il primo Campionato Esports rivolto alle scuole (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Lega Scolastica Esports o LSE è il primo Campionato Esport rivolto alle scuole Superiori di secondo grado Il 22 Febbraio avrà inizio il primo Campionato Esports rivolto al mondo delle scuole Superiori di secondo grado. L’iniziativa denominata LSE, cioè Lega Scolastica Esports, intende offrire ad insegnanti e studenti un’ampia panoramica pratica sulle potenzialità degli Esports. L’idea nasce da due realtà che operano da anni con le scuole: Maker Camp e CampuStore. La prima è una società specializzata nell’utilizzo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 febbraio 2022) Lao LSE è ilEsportSuperiori di secondo grado Il 22 Febbraio avrà inizio ilal mondo delleSuperiori di secondo grado. L’iniziativa denominata LSE, cioè, intende offrire ad insegnanti e studenti un’ampia panoramica pratica sulle potenzialità degli. L’idea nasce da due realtà che operano da anni con le: Maker Camp e CampuStore. La prima è una società specializzata nell’utilizzo ...

