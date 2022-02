Formula 1 | le quote per il 2022 | Mercedes e Red Bull le favorite | Ferrari l’ousider

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La, forte della nuova F1-75, presentata oggi a Maranello, vuole tornare protagonista in1. Come riporta Agipronews, i betting analyst di Goldbet vedono il Cavallino come terza forza del Mondiale. Un trionfo iridato della Rossa vale 7,5 volte la posta. Davanti ci sono(1,5) e Red(3,5). Tutto dipenderà molto dai due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Un trionfo del monegasco vale 9 volte la posta, dietro ad Hamilton (2,25), Verstappen (3) e Russell (6), compagno dell’inglese in. Un exploit del messicano, invece, vale addirittura una quota 21. SportFace.

