Europa League | andata playoff | Barcellona-Napoli 1-1

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 il match d’deldidisputato allo stadio ‘Nou Camp’ della città catalana. Al vantaggio degli ospiti con Zielinski al 29? replica Ferran Torres al 14? della ripresa su calcio di rigore. La qualificazione agli ottavi di finale si deciderà tra una settimana nel match di ritorno in programma allo stadio ‘Maradona’. IL MATCH – Al ‘Nou Camp’ si chiude con un gol per parte l’delditra: al vantaggio degli ospiti con Zielinski al 29? del primo tempo replica per i catalani un calcio di rigore trasformato da Ferran Torres al 14? della ripresa. Resta apertissima quindi ...