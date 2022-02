Enzo muore in un incidente, era stato uno dei primi soccorritori di Rigopiano: “Un esempio per tutti” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Aveva partecipato ai soccorsi poco dopo la tragedia di Rigopiano, la valanga che il 18 gennaio 2017 distrusse un resort nella località nel comune di Farindola, in Abruzzo, la vittima dell’incidente avvenuto a Magliano de’ Marsi (L’Aquila). Proprio all’ingresso del paese, mentre era a bordo della propria auto, il 31enne avrebbe sterzato all’improvviso per evitare un cane randagio che stava attraversando la strada. Esperto scalatore, escursionista e volontario del Soccorso Alpino, Enzo Ventimiglia era stato uno dei primi ad arrivare al resort Rigopiano, teatro della catastrofe che causò 29 vittime. L’incidente stradale si è verificato sulla strada regionale Cicolana 578, in direzione di Magliano de’ Marsi. La Golf guidata dalla vittima si è schiantata contro un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Aveva partecipato ai soccorsi poco dopo la tragedia di, la valanga che il 18 gennaio 2017 distrusse un resort nella località nel comune di Farindola, in Abruzzo, la vittima dell’avvenuto a Magliano de’ Marsi (L’Aquila). Proprio all’ingresso del paese, mentre era a bordo della propria auto, il 31enne avrebbe sterzato all’improvviso per evitare un cane randagio che stava attraversando la strada. Esperto scalatore, escursionista e volontario del Soccorso Alpino,Ventimiglia erauno deiad arrivare al resort, teatro della catastrofe che causò 29 vittime. L’stradale si è verificato sulla strada regionale Cicolana 578, in direzione di Magliano de’ Marsi. La Golf guidata dalla vittima si è schiantata contro un ...

