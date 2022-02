Draghi minaccia la maggioranza: "I partiti portino i voti o non si va avanti" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Altro che decreto bollette. Il premier Draghi, rientrato da Bruxelles prima del previsto, ha incontrato i capidelegazione a Palazzo Chigi, ma invece della discussione sul decreto energia contro i rincari delle bollette, atteso in un Consiglio... Leggi su europa.today (Di giovedì 17 febbraio 2022) Altro che decreto bollette. Il premier, rientrato da Bruxelles prima del previsto, ha incontrato i capidelegazione a Palazzo Chigi, ma invece della discussione sul decreto energia contro i rincari delle bollette, atteso in un Consiglio...

Advertising

romatoday : Draghi minaccia la maggioranza: 'I partiti portino i voti o non si va avanti' - Today_it : Draghi minaccia la maggioranza: 'I partiti portino i voti o non si va avanti' - PalermoToday : Draghi minaccia la maggioranza: 'I partiti portino i voti o non si va avanti' - ChateauDeath : La cabina di regia è il luogo dove Draghi minaccia i partiti di dimettersi. - paolo77jpm : RT @SommellaRoberto: Draghi minaccia la crisi, ma i partiti hanno paura delle elezioni anticipate. Missione incompiuta? Domani sarò ospite… -