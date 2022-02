Diretta Grande Fratello Vip: puntata di giovedì 17 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Diretta Grande Fratello Vip 6 di giovedì 17 febbraio. Nuove sorprese per i gieffini. Chi sarà il secondo finalista? Diretta Grande Fratello Vip 6: la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip riserva nuove sorprese ed inediti scontri. Chi sarà il secondo finalista? Leggi anche –> katia soleil e lulu ecco chi sara il secondo finalista del Grande Fratello vip L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 febbraio 2022)Vip 6 di17. Nuove sorprese per i gieffini. Chi sarà il secondo finalista?Vip 6: la quarantaduesimadelVip riserva nuove sorprese ed inediti scontri. Chi sarà il secondo finalista? Leggi anche –> katia soleil e lulu ecco chi sara il secondo finalista delvip L'articolo 361magazine.

Advertising

GrandeFratello : CHOC! Questa sera a Grande Fratello ci sarà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente! Twittat… - fabriziochessa2 : @AFTSDCrypto a quanti mm sei arrivato dal blocco della trasmissione causa dump in diretta? visto tic nervosi in ser… - 361_magazine : - fabiofabbretti : #GFVIP: la 42a puntata in diretta minuto per minuto su - giulia86041584 : RT @MediasetPlay: CHOC! Questa sera a Grande Fratello ci sarà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente! Twittate con… -