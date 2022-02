Celtic-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali: fuori Dembélé (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo il terzo posto nel girone di Europa League, il Celtic prosegue la stagione continentale in Conference League, dove questa sera affronterà il Bodo/Glimt per l’andata degli spareggi (di seguito le formazioni ufficiali). Gli scozzesi non sono riusciti a strappare la qualificazione agli ottavi di Europa League, arrivando alle spalle di Betis e Bayer Leverkusen nel gruppo G totalizzando con 9 punti. Assieme al Midtjylland, è la squadra con il maggior numero di punti ad aver chiuso in terza posizione. I biancoverdi sono reduci da un ottimo periodo di forma con nove vittorie consecutive tra campionato e Coppa di Lega: nella massima divisione scozzese sono primi in classifica con 63 punti, uno in più del Rangers che contende il titolo ai rivali cittadini. Inoltre, il Celtic non ha mai ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo il terzo posto nel girone di Europa League, ilprosegue la stagione continentale in Conference League, dove questa sera affronterà ilper l’andata degli spareggi (di seguito le). Gli scozzesi non sono riusciti a strappare la qualificazione agli ottavi di Europa League, arrivando alle spalle di Betis e Bayer Leverkusen nel gruppo G totalizzando con 9 punti. Assieme al Midtjylland, è la squadra con il maggior numero di punti ad aver chiuso in terza posizione. I biancoverdi sono reduci da un ottimo periodo di forma con nove vittorie consecutive tra campionato e Coppa di Lega: nella massima divisione scozzese sono primi in classifica con 63 punti, uno in più del Rangers che contende il titolo ai rivali cittadini. Inoltre, ilnon ha mai ...

