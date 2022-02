Benedetta Rossi diventa un cartone animato: arriva Super Benny (Di giovedì 17 febbraio 2022) La food blogger più popolare d'Italia in una veste inedita: è la protagonista di un cartoon prodotto da Discovery Italia, in arrivo a maggio 2022 sulla piattaforma streaming Discovery+. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 17 febbraio 2022) La food blogger più popolare d'Italia in una veste inedita: è la protagonista di un cartoon prodotto da Discovery Italia, in arrivo a maggio 2022 sulla piattaforma streaming Discovery+. L'articolo proviene da DireDonna.

