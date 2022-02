Andrea Delogu in tv rompe il silenzio su Stefano De martino

(Di giovedì 17 febbraio 2022)durante lo show Tonica la conduttrice ha rivelato: «È complicato, ma si può essere amici anche di un bono come lui».Dopo la separazione da Francesco Montanari lo scorso gennaio, in molti hanno pensato cheavesse trovato inDepiù di un semplice amico. Al punto che per molti mesi

ha svelato per la prima volta la natura del suo rapporto con il ballerino Stefano De Martino.ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta liaison con il ballerino ...E' speciale e sincera l'amicizia che lega la conduttrice televisivae il collega Stefano De Martino . A rivelarlo sono stati i diretti interessati proprio di recente all'interno della trasmissione condotta dalla stessasu Rai 2 in seconda serata ...Dopo le voci di un presunto flirt tra Andrea Delogu e Stefano De Martino, la conduttrice radiotelevisiva ha fatto chiarezza in occasione della prima puntata dello show musicale che ha iniziato a condu ...Tra gli ospiti della prima puntata di "Tonica", anche Stefano De Martino: cosa ha dichiarato la conduttrice Andrea Delogu sul loro rapporto.