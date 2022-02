Agricoltura, Onorati: “Da marzo al via gli incontri per i comuni sulla semplificazione amministrativa” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Partirà il 3 marzo il ciclo di corsi a distanza che abbiamo organizzato in collaborazione con Arsial, nell’ambito del piano di azioni per la diversificazione in Agricoltura, e grazie al virtuoso rapporto istituzionale con Anci Lazio e il Presidente Riccardo Varone, che ringrazio insieme alla sua struttura, destinati alla formazione del personale delle strutture tecniche e dei SUAP dei comuni del Lazio sulle procedure di semplificazione amministrativa più recenti per la diversificazione e l’imprenditorialità in Agricoltura. Gli incontri saranno tenuti da dirigenti regionali, professionisti ed esperti del settore e saranno organizzati in 4 classi, per un massimo di 30 funzionari ciascuna, che parteciperanno a tre appuntamenti pomeridiani sui seguenti argomenti: la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Partirà il 3il ciclo di corsi a distanza che abbiamo organizzato in collaborazione con Arsial, nell’ambito del piano di azioni per la diversificazione in, e grazie al virtuoso rapporto istituzionale con Anci Lazio e il Presidente Riccardo Varone, che ringrazio insieme alla sua struttura, destinati alla formazione del personale delle strutture tecniche e dei SUAP deidel Lazio sulle procedure dipiù recenti per la diversificazione e l’imprenditorialità in. Glisaranno tenuti da dirigenti regionali, professionisti ed esperti del settore e saranno organizzati in 4 classi, per un massimo di 30 funzionari ciascuna, che parteciperanno a tre appuntamenti pomeridiani sui seguenti argomenti: la ...

LavoroLazio_com : Agricoltura, Onorati: 'Da marzo al via incontri per i Comuni su semplificazione amministrativa in agricoltura in co… - Enrica_Onorati : Partirà il 3 marzo il ciclo di corsi a distanza che abbiamo organizzato in collaborazione con @ARSIALlazio e con il… - Enrica_Onorati : #Vinitaly2022 come @RegioneLazio abbiamo aperto la call rivolta ai produttori. Per info: @ARSIALlazio - redontuscia : #Agricoltura #Economia #Politica Vinitaly, Onorati: “Al via la Call di raccolta adesioni dei produttori del Lazio” -