A Bergamo in isolamento 7 400 positivi | 40mila in meno rispetto a un mese fa

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo isolamento

Ancora una volta i dati diffusi settimanalmente dall'Ats diin merito al totale dei bergamaschi in, perché contagiati dal Covid, o in quarantena, perché entrati in contatto con positivi, confermano l'andamento decrescente della curva ...Sono quasi 12 mila le persone inobbligatorio (positivi), e fiduciario ...Le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) soni 7.393, mentre quelle in isolamento fiduciario (contatti) sono 4.515, per un totale di 11.908. Questi i dati forn ...Sono 7.393 positivi in isolamento obbligatorio e 4.515 contatti in isolamento fiduciario. La scorsa settimana erano oltre 19 mila ...