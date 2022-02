Valentino Rossi | i 43 anni del ‘Dottore’ che non smette di correre e farci sognare

Advertising

Coninews : La sua carriera nelle moto è stata semplicemente uno spettacolo! ?? Tanti auguri di buon compleanno a Valentino… - SkySportMotoGP : ? Stasera alle 20:15 su Sky Sport MotoGP, canale 208 ?? Il secondo dei 9 speciali dedicati a Valentino Rossi ?? Nella… - SkySportMotoGP : ?? Un canale interamente dedicato a Rossi ?? Nella settimana del compleanno di Vale ? In onda per la prima volta in e… - MMinami30 : Tanti auguri Valentino Rossi ?? - NotxMe : RT @Coninews: La sua carriera nelle moto è stata semplicemente uno spettacolo! ?? Tanti auguri di buon compleanno a Valentino #Rossi! ???????… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Sono trascorsi quasi cento giorni dal ritiro dalla MotoGP di, che oggi compie 43 anni. Tre mesi molto intensi per il 'Dottore' che, in attesa di diventare papà, ha già scelto il suo futuro: correrà con l'Audi nel GT World ...Santo Santa Giuliana Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1804 Johann Strauss 1979Link Sponsorizzato - Proverbio Chi pianta le fave senza concime le raccoglie senza baccello - Accadde oggi 1808 l'esercito di Napoleone invade la Spagna 1923 vengono tolti i sigilli ...Sono passati ormai alcuni mesi dal ritiro di Valentino Rossi dalle corse, annunciato in estate e poi avvenuto nel mese di novembre. I suoi fan più sfegatati faranno fatica probabilmente a non vederlo ...Eppure, proprio una settimana fa, il veloce ex pupillo di Valentino Rossi era stato il più rapido, a pochi giorni dall’incidente. Evidentemente team e pilota hanno deciso di fermarsi per recuperare al ...