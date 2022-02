Un italiano in Germania: Alla scoperta del Lipsia di Domenico Tedesco (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Se pensiamo al rapporto tra gli allenatori italiani e il campionato Tedesco ci vengono subito in mente le esperienze di Giovanni Trapattoni... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Se pensiamo al rapporto tra gli allenatori italiani e il campionatoci vengono subito in mente le esperienze di Giovanni Trapattoni...

Advertising

Masssimilianoo : @assurdistan Anche la Germania ha pensionato Helmut Kohl e il sistema che, seppur meno di quello italiano, consenti… - PresidioItalico : @Firenze66S Mi sono sempre.domandato ma il pd da che razza di immondo cesso lo hanno tirato fuori, italiano non e',… - CraftyTrader : @Al3ssiaManka Stanno salendo tutti gli spread contro Germania. Spagna, Portogallo, Grecia, Francia e Italia. Prima… - DieR23 : @demagistris Gli stessi prezzi li abbiamo in Germania. Colpa di Draghi e/o del governo italiano anche qui? - Marco2Calzini : @PaPaganini Paolo cosa ne pensi invece di Vincenzo Italiano che è tedesco e allena in Italia e Domenico Tedesco ch… -