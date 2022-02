Ucraina, i mezzi militari di Mosca lasciano la Crimea: le immagini diffuse dal ministero della Difesa russo – Video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un’invasione dell’Ucraina. In un Video diffuso dal ministero della Difesa russo si vedono i militari rientrare al punto di dispiegamento permanente: i mezzi militari attraversano il ponte che collega la penisola con la Russia. La notizia segue un primo ritiro delle truppe russe dai confini dell’Ucraina ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioninellaannessa a, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un’invasione dell’. In undiffuso dalsi vedono irientrare al punto di dispiegamento permanente: iattraversano il ponte che collega la penisola con la Russia. La notizia segue un primo ritiro delle truppe russe dai confini dell’ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

