Spalletti: "Contro il Barça è un Dream Matches. Si diventa grandi vincendo queste partite"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di domani Contro il Barcellona. queste tutte le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro: 

Più cuore o più cervello per una partita del genere

In queste partite qui ci vogliono più cose, non una soltanto. Sarebbe un po' come chiudersi in una qualità sola da esibire, ce ne vogliono di più Ci vuole cuore, bisogna stare calmi per scegliere i momenti giusti della partita, bisogna saper soffrire. Quindi corsa, qualità e conoscere il calcio. 

Mentalità?

Dobbiamo sempre essere il Napoli, cercando di dare sempre il massimo. Dobbiamo sapere che abbiamo delle caratteristiche e delle qualità, puntando su quelle. E dobbiamo sempre cercare di offrire un buon calcio perché il nome della città e della storia del ...

