Sì della Consulta al referendum sulla giustizia. Accolti quattro quesiti della Lega su sei (ma l’esame prosegue) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Sì della Consulta ai referendum sulla giustizia: Accolti quattro quesiti della Lega. Si tratta di quelli su separazione delle carriere dei magistrati, la legge Severino, le elezioni del Consiglio superiore della magistratura e la custodia cautelare. Alle 18 il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato terrà una conferenza stampa. La decisione arriva dopo la bocciatura del referendum sull’omicidio del consenziente, proposto dall’associazione Coscioni. referendum giustizia, Consulta accoglie quattro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Sìai. Si tratta di quelli su separazione delle carriere dei magistrati, la legge Severino, le elezioni del Consiglio superioremagistratura e la custodia cautelare. Alle 18 il presidenteCorte Costituzionale Giuliano Amato terrà una conferenza stampa. La decisione arriva dopo la bocciatura delsull’omicidio del consenziente, proposto dall’associazione Coscioni.accoglie...

