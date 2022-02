Serie B | gol pazzesco di Gliozzi | Frosinone avanti a Frosinone! 1-0 Brescia | Lecce e Benevento sullo 0-0 LIVE

Advertising

GiovaAlbanese : #Danilo ha capito in fretta cosa è la #Juventus: e vuole rimanerci per molto tempo ancora ?? @Gazzetta_it - OptaPaolo : 3 - #Theo Hernández (17 reti) è il 3° difensore ad aver segnato più gol nella storia del #Milan in Serie A, dopo Pa… - OptaPaolo : 90 - Il gol di Danilo su assist di Dybala dopo 91 minuti e 37 secondi è il più tardivo realizzato dalla Juventus in… - IdeawebTV : Serie D: gol Pavesi e Gonzalez, “pari d’oro” del Bra con il Novara (1-1) - Gazzetta_it : Gol! Frosinone - Como 1-1, rete di Zampano F. (FRO) -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gol

Sky Sport

...inB in una corsa a due con il Modena. Dall'altro lato invece la Lucchese si troverà pronta a lottare per entrare nella zona playoff. Diretta/ Vis Pesaro Viterbese (risultato finale 0 - 2):...di Stefano Belli} DIRETTA/ Ascoli Como (risultato finale 1 - 1):annullato a Bellomo DIRETTA BENEVENTO ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DIB La diretta tv della ...Turno infrasettimanale in Serie B, con il Benevento di Fabio Caserta che si appresta a ospitare l'Ascoli di Andrea Sottil. Turno infrasettimanale in Serie B, con il Benevento di Fabio Caserta che si ...Turno infrasettimanale in Serie B, con il Crotone di Francesco Modesto che si appresta a ospitare il Brescia di Filippo Inzaghi. Turno infrasettimanale in Serie B, con il Crotone di Francesco Modesto ...