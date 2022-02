Sergio Castellitto vestirà i panni del generale Dalla Chiesa: la nuova fiction Rai è in lavorazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sergio Castellitto tornerà presto in onda su Rai1 con un nuovo progetto che racconterà la straordinaria vita del generale Dalla Chiesa. Stando alle indiscrezioni, l’uomo dello Stato ucciso Dalla mafia nella città di Palermo nella tragicamente nota strage di via Carini sarà interpretato proprio dall’apprezzato attore romano. Le riprese del nuovo prodotto si stanno svolgendo proprio in questi giorni nel capoluogo siciliano che metterà a disposizione alcune delle ambientazioni reali che fecero da sfondo alla storia del generale ucciso da Cosa Nostra. Scopri tutti i dettagli della nuova fiction. Sergio Castellitto diventa il generale Dalla Chiesa La ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022)tornerà presto in onda su Rai1 con un nuovo progetto che racconterà la straordinaria vita del. Stando alle indiscrezioni, l’uomo dello Stato uccisomafia nella città di Palermo nella tragicamente nota strage di via Carini sarà interpretato proprio dall’apprezzato attore romano. Le riprese del nuovo prodotto si stanno svolgendo proprio in questi giorni nel capoluogo siciliano che metterà a disposizione alcune delle ambientazioni reali che fecero da sfondo alla storia delucciso da Cosa Nostra. Scopri tutti i dettagli delladiventa ilLa ...

