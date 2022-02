“Senza fine”, il documentario su Ornella Vanoni diretto da Elisa Fuksas (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – Sarà nelle sale a partire dal prossimo 24 febbraio, dopo essere stato presentato alla Mostra di Venezia, il documentario di Elisa Fuksas ‘Senza fine’. Un film dedicato a una grande artista della musica e del teatro italiano, Ornella Vanoni. “Senza fine” è un documentario, un ritratto sincero e onirico allo stesso tempo, in cui coesistono un taglio realistico – quasi “crudo” – dell’artista e un tono fiabesco che vede la protagonista trasfigurarsi in un’affascinante creatura marina. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – Sarà nelle sale a partire dal prossimo 24 febbraio, dopo essere stato presentato alla Mostra di Venezia, ildi Elisa’. Un film dedicato a una grande artista della musica e del teatro italiano,. “” è un, un ritratto sincero e onirico allo stesso tempo, in cui coesistono un taglio realistico – quasi “crudo” – dell’artista e un tono fiabesco che vede la protagonista trasfigurarsi in un’affascinante creatura marina. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

riccardomagi : Inammissibile è lasciare le persone in un dolore senza fine. Vedremo in Parlamento chi, avendo i numeri, vorrà mod… - fattoquotidiano : A fine mese, in Europa, 55 milioni di dosi di vaccino contro il Covid finiranno nel cestino poiché ormai scadute se… - LegaSalvini : Massimiliano #Fedriga: “Riaprire tutto, senza restrizioni, alla fine dello stato di emergenza. Abolire il Green Pas… - max65bo : RT @fattoquotidiano: A fine mese, in Europa, 55 milioni di dosi di vaccino contro il Covid finiranno nel cestino poiché ormai scadute senza… - Lopinionista : 'Senza fine', il documentario su Ornella Vanoni diretto da Elisa Fuksas -