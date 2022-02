**Referendum: Radicali, 'stimolo per Parlamento? Consultazione non è purga'** (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Da oggi i cittadini sono chiamati alle urne. Sarà una primavera di liberazione, se gli organi di informazione, a cominciare da quelli del servizio pubblico, non continueranno nella scellerata campagna di evitare dibattiti veri". Così Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale. "Se i cittadini saranno informati, da noi e da chi è contrario alla riforma radicale della giustizia, siamo certi che conquisteremo questa riforma. A chi in Parlamento dopo decenni tra la commistione con la magistratura e il letargo riformista, oggi sente l'effetto stimolo va avvertito che il referendum non è una purga ma un istituto previsto dalla Costituzione. Per il momento grazie a Matteo Salvini e alle 9 regioni che hanno depositato i quesiti per consentire a tutti i cittadini di potersi esprimere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Da oggi i cittadini sono chiamati alle urne. Sarà una primavera di liberazione, se gli organi di informazione, a cominciare da quelli del servizio pubblico, non continueranno nella scellerata campagna di evitare dibattiti veri". Così Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale. "Se i cittadini saranno informati, da noi e da chi è contrario alla riforma radicale della giustizia, siamo certi che conquisteremo questa riforma. A chi indopo decenni tra la commistione con la magistratura e il letargo riformista, oggi sente l'effettova avvertito che il referendum non è unama un istituto previsto dalla Costituzione. Per il momento grazie a Matteo Salvini e alle 9 regioni che hanno depositato i quesiti per consentire a tutti i cittadini di potersi esprimere ...

