Referendum Eutanasia | la grande delusione | il suicidio assistito non è omicidio

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’resta, per il momento, ancora un miraggio in Italia: nella giornata del 15 febbraio la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato inammissibile ildenominato ufficialmente “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (del consenziente)”, quello che, appunto, dovrebbe portare gli italiani a decidere se rendere legale o meno ilnel nostro Paese. Si era sperato in un passo in avanti dopo le assoluzioni di Marco Cappato nei casi di dj Fabo, che nel 2017 fu accompagnato proprio dall’esponente dell’Associazione Coscioni in Svizzera per ricevere l’, e di Davide Trentini, anche lui andato in Svizzera, nello stesso anno, per morire, accompagnato stavolta da Mina Welby, presidente dell’Associazione e vedova di Piergiorgio, ...