Referendum | Bazoli Pd | ' su Severino e misure cautelari si interviene con accetta' **

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Che dire? Prendiamo atto. Si tratta di quesiti molto diversi tra loro" e per Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera, due dei quesiti ammessi dalla Consulta sono "molto discutibili", ovvero quelli sulla legge Severino e sulle misure cautelari. Spiega Bazoli all'Adnkronos: "Intervengono con l'accetta su temi delicati. Da una parte l'abrogazione integrale della legge Severino che, a mio parere, è molto discutibile. Si poteva intervenire su alcuni aspetti, migliorare ma non abrogarla integralmente. E poi il quesito sulla limitazione della misure cautelari, un tema che non mi sembra tanto materia da referendum: si rischia di produrre un buco legislativo e anche questo lo trovo ...

