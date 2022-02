Raul Gardini | il tuffatore

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Uno dei più famosi aneddoti suriguarda i tuffi. Lo racconta lui stesso, l’ha raccontato Idina, sua moglie, lo raccontano gli amici. Non so neanche se lo si può considerare un aneddoto. Sembra piuttosto l’episodio di un’agiografia:il contadino, il cacciatore, il. Da ragazzino frequentava il molo, come tutti i ravennati. Ma lui si tuffava meglio di chiunque altro. Idina era bella, ricca e molto elegante. Primogenita di Serafino Ferruzzi, aveva un corpo sottile e un naso leggermente adunco. I capelli lunghi acconciati con cura, una sigaretta sempre tra le dita. Abbronzata, sorridente, le gambe magre e slanciate. Anche lei frequentava il molo con le sue amiche. Si era innamorata subito di quel ragazzo coraggioso, agile, che faceva di tutto per farsi notare da lei. Raffaele La Capria, scrittore napoletano, ...

Advertising

lastep440 : RT @lanavediteseoed: 17 febbraio 1992, il primo arresto di #ManiPulite. Da quel momento, 25mila avvisi di garanzia, 4mila arresti, 1300 con… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: 17 febbraio 1992, il primo arresto di #ManiPulite. Da quel momento, 25mila avvisi di garanzia, 4mila arresti, 1300 con… - lanavediteseoed : 17 febbraio 1992, il primo arresto di #ManiPulite. Da quel momento, 25mila avvisi di garanzia, 4mila arresti, 1300… - loredanarotundo : L'ultima notte di Raul Gardini - Gianluca Barbera - robpar69 : RT @lanavediteseoed: Da giovedì: ?? 'Il tuffatore': nel nuovo romanzo di Elena Stancanelli la parabola di Raul Gardini, l'uomo di una gener… -

Ultime Notizie dalla rete : Raul Gardini

Linkiesta.it

Sarebbe fin troppo semplice spiegare il nuovo libro di Gianluca Barbera L'ultima notte di(Chiarelettere, pp. 324, euro 18,60) come il romanzo di Tangentopoli o quale vita (spericolata), morte (sospetta) e miracoli (da boom economico) di un personaggio scomodo alla società ...Ma anche una stagione che fu segnata da 32 suicidi tra cui quelli di industriali popolari come. In studio Gherardo Colombo , uno dei magistrati del pool di Mani Pulite, e Goffredo ...Sarebbe fin troppo semplice spiegare il nuovo libro di Gianluca Barbera L’ultima notte di Raul Gardini (Chiarelettere, pp. 324, euro 18,60) come il romanzo di Tangentopoli o quale vita (spericolata), ...In mezzo c’era stato il processo al finanziere Sergio Cusani, braccio destro dell’imprenditore Raul Gardini inventore della "madre di tutte le tangenti", quella da 175 miliardi per l’affare Enimont ...