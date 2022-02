Pechino 2022, Arianna Fontana nella storia: è argento nei 1500 femminili. Staffetta maschile di bronzo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiude con il botto l’avventura dello short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Arianna Fontana entra nella storia; l’azzurra conquista l’argento nei 1500 metri femminili diventando l’italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali con un totale di 11 podi, eguagliando così Stefania Belmondo. Arianna ha avuto la meglio al fotofinish sull’olandese Schulting, mentre l’oro è andato alla cinese Choi. Una medaglia storica anche quella conquistata dalla Staffetta maschile azzurra nei 5000 metri, che torna sul podio dopo 20 anni. Gara dominata dal Canada e dalla Corea, rispettivamente medaglia d’oro e d’argento. Quarto posto per la Russia, beffata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiude con il botto l’avventura dello short track alle Olimpiadi invernali dientra; l’azzurra conquista l’neimetridiventando l’italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali con un totale di 11 podi, eguagliando così Stefania Belmondo.ha avuto la meglio al fotofinish sull’olandese Schulting, mentre l’oro è andato alla cinese Choi. Una medaglia storica anche quella conquistata dallaazzurra nei 5000 metri, che torna sul podio dopo 20 anni. Gara dominata dal Canada e dalla Corea, rispettivamente medaglia d’oro e d’. Quarto posto per la Russia, beffata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Fla96451414 : RT @Eurosport_IT: Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ?????? #Beijing2022 #S… - sportface2016 : Il VIDEO della staffetta maschile, bronzo all'ultimo respiro per l'#Italia #shortrack #Beijing2022WinterOlympics -