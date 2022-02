Pattinaggio artistico, Sha’Carri Richardson senza freni: “Unica differenza tra il mio caso e quello di Valieva? Il colore della pelle” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il caso Kamila Valieva continua a far discutere. La 15enne pattinatrice russa ha ottenuto il permesso di partecipare alla gara individuale femminile dopo che la sua sospensione è stata revocata dal TAS. In seguito a questa decisione, sono arrivate davvero tante polemiche dal mondo sportivo e, una delle più spinte, è stata sicuramente quella di Sha’Carri Richardson, velocista statunitense che nella scorsa estate non aveva potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo dopo essere risultata positiva alla cannabis. “E’ possibile ottenere una risposta concreta sulla differenza tra la sua (di Valieva, ndr) situazione e la mia? – scrive Richardson sul suo profilo twitter – Mia madre è morta e non posso correre ed ero pure favorita per un posto sul podio”. La statunitense poi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) IlKamilacontinua a far discutere. La 15enne pattinatrice russa ha ottenuto il permesso di partecipare alla gara individuale femminile dopo che la sua sospensione è stata revocata dal TAS. In seguito a questa decisione, sono arrivate davvero tante polemiche dal mondo sportivo e, una delle più spinte, è stata sicuramente quella di, velocista statunitense che nella scorsa estate non aveva potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo dopo essere risultata positiva alla cannabis. “E’ possibile ottenere una risposta concreta sullatra la sua (di, ndr) situazione e la mia? – scrivesul suo profilo twitter – Mia madre è morta e non posso correre ed ero pure favorita per un posto sul podio”. La statunitense poi ...

