Oltre al referendum | Amato boccia pure le firme online | “Porta a decidere senza dialogo | su ciò che ciascuno sa già Meglio i gazebo”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non è detto che tutto ciò che è elettronico arricchisca la democrazia, perché la firma elettronica, su ciò chegià sa. Sui suoi giudizi ma anche sui suoi pregiudizi”. Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano, nel corso della conferenza stampa in cui ha spiegato, tra le altre cose, anche le motivazioni che hanno spinto la Consulta are isull’eutanasia e sulla cannabis. Al termine il presidente ha anche espresso i suoi dubbi sulla raccolta, che a suo parere va a penalizzare “la parte dialogica”. I, ha detto, “implicano un contatto e unper cui ci si impadronisce di quello ...

Ilche essere lo strumento democratico che consente di rimettere la decisione al popolo, è diventato oggi anche l'unica strada per riformare un sistema bloccato a fronte dell'...... Meglio Legale, Forum Droghe, Antigone, Società della Ragione,ai partiti +Europa, Possibile ...Consiglio ha precisato la scelta dell'inammissibilità perché si sarebbe trattato di " un...I quesiti riguardano l’abrogazione della Legge Severino per l'incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati e l’elminazione delle liste di ...Roma, 16 feb. (askanews) - "Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum, io dico, sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis". Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale, Giuliano ...