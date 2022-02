Nuove proposte dalla Commissione Ue per la difesa. Aspettando lo strategic compass (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Sullo sfondo di rivalità geopolitiche sempre più profonde, l’Unione europea deve mantenere il suo vantaggio tecnologico. Può farlo affrontando l’ampia gamma di minacce, da quelle convenzionali a quelle ibride, cibernetiche e spaziali, e può costruire la scala necessaria attraverso lo sviluppo congiunto, gli appalti comuni e un approccio convergente alle esportazioni”. Così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha dato il senso dei due documenti resi noti da Palazzo Berlaymont, uno dedicato al contributo della Commissione alla difesa europea che copre l’intera gamma di sfide in tutti i domini operativi, e un altro più programmatico per fornire una tabella di marcia sulle tecnologie critiche per la sicurezza e la difesa. Questo, in vista dell’ormai prossima adozione della Bussola ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Sullo sfondo di rivalità geopolitiche sempre più profonde, l’Unione europea deve mantenere il suo vantaggio tecnologico. Può farlo affrontando l’ampia gamma di minacce, da quelle convenzionali a quelle ibride, cibernetiche e spaziali, e può costruire la scala necessaria attraverso lo sviluppo congiunto, gli appalti comuni e un approccio convergente alle esportazioni”. Così Ursula von der Leyen, presidente dellaUe, ha dato il senso dei due documenti resi noti da Palazzo Berlaymont, uno dedicato al contributo dellaallaeuropea che copre l’intera gamma di sfide in tutti i domini operativi, e un altro più programmatico per fornire una tabella di marcia sulle tecnologie critiche per la sicurezza e la. Questo, in vista dell’ormai prossima adozione della Bussola ...

