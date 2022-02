Medagliere Olimpiadi Invernali, 16 febbraio: due medaglie agli azzurri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L' Italia conclude la dodicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino con due medaglie in più rispetto a ieri. Entrambi i metalli preziosi arrivano dallo short track : un bronzo al fotofinish ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L' Italia conclude la dodicesima giornata delledi Pechino con duein più rispetto a ieri. Entrambi i metalli preziosi arrivano dallo short track : un bronzo al fotofinish ...

