Marco Castellano, l’ex trainer di Amici condannato a 8 anni per violenze e minacce su tre donne (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono otto gli anni di reclusione a cui è stato condannato, con rito abbreviato, Marco Castellano, l’ex personal trainer di “Amici”. 49enne, romano, l’istruttore di fitness è accusato di violenze e minacce nei confronti di tre donne, oltre alla cessione di stupefacenti a due di loro. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della quinta sezione penale. I fatti risalgono al biennio tra il 2016 e il 2018. Tre le vittime della sua “trappola”, tutte frequentavano la sua palestra in zona Portuense: le violenze, fa sapere la Procura, avvenivano proprio all’interno del suo ufficio. Secondo gli atti riportati dal Corriere della Sera, Castellano ha stordito una delle vittime con un narcotico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono otto glidi reclusione a cui è stato, con rito abbreviato,personaldi “”. 49enne, romano, l’istruttore di fitness è accusato dinei confronti di tre, oltre alla cessione di stupefacenti a due di loro. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della quinta sezione penale. I fatti risalgono al biennio tra il 2016 e il 2018. Tre le vittime della sua “trappola”, tutte frequentavano la sua palestra in zona Portuense: le, fa sapere la Procura, avvenivano proprio all’interno del suo ufficio. Secondo gli atti riportati dal Corriere della Sera,ha stordito una delle vittime con un narcotico ...

Advertising

FQMagazineit : Marco Castellano, l’ex trainer di Amici condannato a 8 anni per violenze e minacce su tre donne - 361_magazine : Marco Castellano, ex personal trainer di Amici, condannato per violenza sessuale - occhio_notizie : La condanna all'ex trainer di #Amici -