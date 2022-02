Lo spionaggio di Maduro made in Russia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sofisticati radar che riescono a identificare navi e intercettano qualsiasi tipo di comunicazione sono posizionati sul territorio venezuelano e, operati da tecnici russi, spiano le autorità della Colombia. Questa è la rivelazione di un report dell’intelligence colombiana alla quale ha avuto accesso l’emittente Noticias RCN. L’inchiesta sostiene che questi radar di ultima tecnologia possono captare cellulari, radio comunicazioni delle forze dell’ordine, comunicazioni tra veicoli militari, navi e aerei commerciali. Il più importante di questi radar sarebbe nella caserma Fuerte Tiuna, la più grande di Caracas. Gli altri sarebbero nelle regioni Zulia, Táchira, Apure e Falcón e, in futuro, un altro sarebbe istallato nel confine con la Colombia. Il vicepresidente colombiano, e ministra degli Esteri, Marta Lucía Ramírez, ha detto che in una riunione con l’ambasciatore russo in Colombia, ...