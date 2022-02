LIVE Sci alpino, Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kristoffersen al comando, Vinatzer sbaglia tanto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DELLO Slalom MASCHILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 3.42 Zubcic è 12° a 1?85, non ha mai trovato il feeling con questa neve il croato, male anche in gigante. Ora lo svizzero Luca Aerni, poi Razzoli. 3.41 Ora il croato Filip Zubcic. Ricordiamo che Razzoli partirà con il 18, Sala con il 20. 3.40 Sono scesi i primi 15. Al comando il norvegese Kristoffersen con 0.04 sul connazionale Foss-Solevaag. 3° Meillard a 0.28, 4° Strasser a 0.31, 5° Noel a 0.36. Vinatzer è 11° a 1?45 dopo aver sbagliato l’impossibile. L’azzurro è partito all’arrembaggio, evidenziando i soliti problemi tecnici. 3.38 Yule è ottavo a 1?12. 3.36 Inforcata per Braathen. Ora lo svizzero Daniel Yule. 3.35 Il britannico Dave Ryding è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DELLOMASCHILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO3.42 Zubcic è 12° a 1?85, non ha mai trovato il feeling con questa neve il croato, male anche in gigante. Ora lo svizzero Luca Aerni, poi Razzoli. 3.41 Ora il croato Filip Zubcic. Ricordiamo che Razzoli partirà con il 18, Sala con il 20. 3.40 Sono scesi i primi 15. Alil norvegesecon 0.04 sul connazionale Foss-Solevaag. 3° Meillard a 0.28, 4° Strasser a 0.31, 5° Noel a 0.36.è 11° a 1?45 dopo averto l’impossibile. L’azzurro è partito all’arrembaggio, evidenziando i soliti problemi tecnici. 3.38 Yule è ottavo a 1?12. 3.36 Inforcata per Braathen. Ora lo svizzero Daniel Yule. 3.35 Il britannico Dave Ryding è ...

