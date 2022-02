Le teorie del complotto ai tempi del colera

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Quando la smetterete di frodare? Quando ci lascerete liberi, voi virostar servi del potere? Arriverà il giorno in cui ci direte che quel virus non esiste, ops ci siamo sbagliati, ma era per il vostro bene! Ma la nuova Norimberga è vicina, e pagherete tutti, per tutte le bugie, tutti i negozi chiusi, tutti i teatri spenti, tutte le scuole vuote!!!”. Questo è un messaggio che ho ricevuto tre giorni fa. Non è l’unico di questo tenore: negli ultimi due anni (ma anche prima, per un’altra epidemia, quella di Xylella), come credo moltissimi altri, di tanto in tanto si è bersaglio di insulti, qualche volte di minacce, Antonella Viola pure di un proiettile, da parte quasi sempre di anonimi individui che usano i canali più vari per dar sfogo alla propria frustrazione. Ora spesso si è tentati di ascrivere il fenomeno alla diffusione dei social forum, alla liberazione cioè di quelle legioni ...