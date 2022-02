Italia femminile, buona la prima in Algarve Cup: Danimarca ko (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Algarve Cup è un torneo a inviti che si disputa ogni anno nel sud del Portogallo. A questa edizione partecipa pure l'Italia,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Cup è un torneo a inviti che si disputa ogni anno nel sud del Portogallo. A questa edizione partecipa pure l',...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - SkyTG24 : Nella discesa libera femminile di sci alpino arrivano altre due medaglie azzurre: argento per Sofia #Goggia che fa… - Fisiofficial : ???? @goggiasofia ARGENTO, #NADIADELAGO BRONZO: E’ GRANDE ITALIA NELLA DH FEMMINILE A PECHINO 2022 #Wearefisi ??????????… - sportli26181512 : Italia femminile, buona la prima in Algarve Cup: Danimarca ko: L'Algarve Cup è un torneo a inviti che si disputa og… - Mikiii_i_888_ : Se Pagassi Italia.... Si Beato Fra le pecore ! MMM intanto prega ! Cavron Histeria Femminile Curata Con Vibratory… -