Inter-Liverpool di Champions League 0-2: decidono i gol di Firmino e Salah (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Successo dei Reds nell'andata degli ottavi di finale Champions League: la squadra di Inzaghi gioca un'ottima partita ma cade negli ultimi 15 minuti

FBiasin : Risultato molto severo per quello che si è visto, ma a questi livelli, contro una squadra come il #Liverpool, non p… - Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - ConDOri53768863 : @ilducarocco Con il massimo rispetto per l'Inter e il Liverpool,mi pare alquanto sbagliato definire i Reds, per qua… - juvspeed993 : RT @SusannaGatto4: Inter-Liverpool 2-2: - Firmino 75’ - Salah 83’ - Se ci fosse stato Barella 87’ - a testa alta 91’ -