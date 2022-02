Incidente stradale sulla Vittoria-Scoglitti: 2 feriti FOTO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Vittoria – Incidente stradale stasera intorno alle ore 19 sulla es Sp17, la Vittoria Scoglitti. Lo scontro è avvenuto tra due auto nei pressi del distributore di carburante. Due le persone ferite soccorse dall’ambulanza del 118 e trasportate al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi dell’Incidente stradale è intervenuta la Polizia Municipale. Il ripristino manto stradale è stato effettuato dal CLO sicurezza ambiente unico delegato di Città Cavarra Groups. (FOTO di Assenza) Shock in Usa, bimba di 4 anni scompare nel nulla: trovata viva in stanza segreta Giustizia, dalla Consulta via libera a 4 referendum Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita” Modica, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022)stasera intorno alle ore 19es Sp17, la. Lo scontro è avvenuto tra due auto nei pressi del distributore di carburante. Due le persone ferite soccorse dall’ambulanza del 118 e trasportate al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di. Per i rilievi dell’è intervenuta la Polizia Municipale. Il ripristino mantoè stato effettuato dal CLO sicurezza ambiente unico delegato di Città Cavarra Groups. (di Assenza) Shock in Usa, bimba di 4 anni scompare nel nulla: trovata viva in stanza segreta Giustizia, dalla Consulta via libera a 4 referendum Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita” Modica, ...

