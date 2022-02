Il razzo che colpirà la Luna non è di Musk. Ma i suoi satelliti… (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Rettifica: il razzo che si schianterà contro il suolo Lunare il 4 marzo non è di SpaceX, ma cinese. Inizialmente la segnalazione della Catalina Sky Survey, il progetto finanziato dalla NASA con sede in Texas che si occupa di individuare e tracciare oggetti vicino al nostro pianeta, non sembrava lasciar dubbi: si trattava di una parte del razzo costruito dall’azienda di Elon Musk e lanciato nel 2015 per trasportare a milioni di chilometri dalla terra il satellite Deep Space Climate Observatory. Insomma, tutti erano d’accordo con l’osservazione dell’astronomo Bill Gray. Lui stesso, tuttavia, ha dovuto fare marcia indietro. Dalle successive analisi è arrivata infatti la precisazione: ad impattare contro la Luna sarà il booster di un Lunga Marcia 3C, lanciato dall’Agenzia spaziale cinese (CNSA) nel suo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Rettifica: ilche si schianterà contro il suolore il 4 marzo non è di SpaceX, ma cinese. Inizialmente la segnalazione della Catalina Sky Survey, il progetto finanziato dalla NASA con sede in Texas che si occupa di individuare e tracciare oggetti vicino al nostro pianeta, non sembrava lasciar dubbi: si trattava di una parte delcostruito dall’azienda di Elone lanciato nel 2015 per trasportare a milioni di chilometri dalla terra il satellite Deep Space Climate Observatory. Insomma, tutti erano d’accordo con l’osservazione dell’astronomo Bill Gray. Lui stesso, tuttavia, ha dovuto fare marcia indietro. Dalle successive analisi è arrivata infatti la precisazione: ad impattare contro lasarà il booster di un Lunga Marcia 3C, lanciato dall’Agenzia spaziale cinese (CNSA) nel suo ...

