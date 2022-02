“Ho voglia di sco***”. Alex Belli e lei, il letto della stiva è rovente: dal bacio alla passione è un attimo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Stasera faremo una proposta indecente al nostro Alex Belli – aveva annunciato Alfonso Signorini durante la 40esima puntata – Il GF Vip 6 ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano”. Lunedì 14 febbraio l’attore è tornato nella casa del GF Vip 6 suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e Delia Duran. L’influencer gli è letteralmente saltata addosso ed è stata felicissima nel rivederlo nella casa, mentre la moglie si è detta sconvolta. “Sono scioccata, non me l’aspettavo” ha affermato la modella venezuelana ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Stasera faremo una proposta indecente al nostro– aveva annunciato Alfonso Signorini durante la 40esima puntata – Il GF Vip 6 ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano”. Lunedì 14 febbraio l’attore è tornato nella casa del GF Vip 6 suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e Delia Duran. L’influencer gli è letteralmente saltata addosso ed è stata felicissima nel rivederlo nella casa, mentre la moglie si è detta sconvolta. “Sono scioccata, non me l’aspettavo” ha affermato la movenezuelana ...

GianniGianol : Buongiorno a tutti la voglia mi assale e mi eccita tanto.... cerco una buona sco..ta mentre appoggiate le vostre mani..... - CRISTIA06310327 : RT @MGbr90: Ah ma non censurate Delia che dice ho voglia di Sco***e.. solo Ale e Sophie come si avvicinano cambiate regia! VERGOGNATEVI #Ba… - Susy96869 : RT @MGbr90: Ah ma non censurate Delia che dice ho voglia di Sco***e.. solo Ale e Sophie come si avvicinano cambiate regia! VERGOGNATEVI #Ba… - MGbr90 : Ah ma non censurate Delia che dice ho voglia di Sco***e.. solo Ale e Sophie come si avvicinano cambiate regia! VERG… - ancheunpomeno : Delia “ho voglia di sco**re con te” è il testo di quale canzone? #gfvip -