Green pass | odg M5S per abolirlo Conte | “Non è nostra linea”

Advertising

Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - FratellidItalia : ?? Modificare il green pass? Bisogna abolirlo! - GreDelGhingaro : @ilgiornale L’importante è che abbia il super green pass - ilbaro1967 : RT @GiorgiaMeloni: Il Green Pass si è rivelato inutile, dannoso e senza senso. Il governo prenda atto del fallimento e lo rimuova immediata… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

... così come le misure straordinarie messe in atto per il contenimento della pandemia (in questo contesto, per esempio, si discute della possibilità di abolire il). Ma, così come potrebbero ...leggi anche Addiodal 31 marzo, ecco tutte le date per l'eliminazione Le decisioni del TAR del Lazio, delle quali si saprà di più nelle prossime settimane, infatti, rischiano concretamente ...Il Green pass base è la certificazione verde che si ottiene dopo essersi sottoposti a un tampone. Il test rapido dà diritto a un pass valido 48 ore, quello molecolare a un pass che vale 72 ore. Il ...Luca Zaia torna in diretta oggi - 16 febbraio - dalla sede della protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti su Covid, vaccinazioni e Green pass in Veneto. Il punto stampa del ...