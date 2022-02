Grande Fratello Vip, Carmen Russo punge Caldonazzo: “La considero una mitomane” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, Carmen Russo ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. L’ex gieffina è tornata a parlare di Nathalie Caldonazzo, spiegando di ritenerla una mitomane in quanto le due non sono mai state amiche lontano dai riflettori. La stoccata a Nathalie Intervistata da Armando Sanchez, Carmen Russo si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Nathalie Caldonazzo. La ballerina ha spiegato di non essere mai stata amica di Nathalie Caldonazzo: “Non abbiamo mai preso un caffè insieme e mai fatto una cena. Che amica è?” In merito al presunto invito al matrimonio di Carmen e Enzo Paolo Turchi, Russo ha smentito anche quello. La diretta interessata ha ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex concorrente delVip 6,ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. L’ex gieffina è tornata a parlare di Nathalie, spiegando di ritenerla unain quanto le due non sono mai state amiche lontano dai riflettori. La stoccata a Nathalie Intervistata da Armando Sanchez,si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Nathalie. La ballerina ha spiegato di non essere mai stata amica di Nathalie: “Non abbiamo mai preso un caffè insieme e mai fatto una cena. Che amica è?” In merito al presunto invito al matrimonio die Enzo Paolo Turchi,ha smentito anche quello. La diretta interessata ha ...

Advertising

Catwoma83329648 : RT @annacirina1: @Hannah64942447 @GrandeFratello Grande fratello hai mandato tu l'aereo a Manila????? - piuma70 : RT @Hanabiko4: #FuoriAlex #jeru #gfvip #GrandeFratelloVip Fuori Alex dalla casa. Non se ne può più. Avete snaturato il grande Fratello. Ri… - cracmasss : RT @irene_soave: Il retweet è per ogni volta che leggo cagate sulla casa del grande fratello presentate come notizie, come se non ci veniss… - 10RaRo : @GrandeFratello Che merda questo grande fratello - mavisini : Ma quelli che per ogni compleanno scrivono 'Per te che sei la persona più importante della mia vita' rispettivament… -